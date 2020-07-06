Özel Medicana Bursa Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Okan Özden gebe kalmayı kolaylaştıracak yöntemler hakkında bilgi verdi. Özden, "Uzun süre gebe kalmamak için çeşitli yolları denemiş olan kadınlar çocuk yapma kararı aldıklarında bir an önce gebe kalmak ister. Kural olmamasına rağmen, 35 yaş altında ve sağlıklı bir kadında düzenli ilişkiyle gebeliğin ilk 12 ay içinde, 35 yaş üstü çiftler için 6 ay arasında gerçekleşmesi beklenir" dedi. Sözlerine şöyle devam etti: "Sağlıklı beslenme hamile kalma şansınızı yükseltir. Öğünlerinizde yeteri kadar protein, demir, çinko, C ve D vitamini aldığınıza emin olun. Bu vitamin ve minerallerin eksikliği adet döngüsünde uzamalara, dolayısı ile daha seyrek yumurtlama ve erken dönem düşük riskinde artışla ilişkilendirilmiştir. Çok kafein tüketen biriyseniz kendinizi günlük 1-2 fincan ile sınırlamakta fayda var. Organik meyve sebze tüketin. Sigarayı bırakın. Gün aşırı birlikte olun. Düzenli egzersiz yapın."

Her öğünde protein tüketilmelidir.

C ve D vitamini ihmal edilmemelidir.

Özellikle yoğurt ve et önemlidir.

Kahve günde 2 fincanı geçmemelidir.