Ani gelen baş ağrılarına dikkat!

Acıbadem Kayseri Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Dr. Abdulkerim Gökoğlu ani baş ağrılarının ciddiye alınmasını belirtti. Uyarılarda bulundu. Gökoğlu, "Yaz sıcaklarının ortaya çıkması ve havaların güzelleşmesi ile ısı artışı da doğal olarak hayatımızı ve yaşam şeklimizi de değiştiriyor. Uzun bir süre spor yapmayan veya herhangi bir şekilde egzersiz yapmayanlar, daha çok hareket etmeye başlıyorlar ve sonrasında ani tansiyon yükselmeleri veya tansiyonun denetimsiz yükselmesi oluyor. Belirti olarak da öncelikle sinsi bir baş ağrısı olur. Biraz ağrı kesici ile hafifler gibi olur ama geçmez ağrısı. Sürekli artan bir baş ağrısı, kafa içinde bir basınç artışının belirtisidir ve bu bir kanama ile ani başlıyorsa, kanamayı düşünmek lazım. Birden çıkan baş ağrısı konusu gerçekten ciddiye alınmalı" dedi.