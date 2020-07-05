



Temmuz, "güneş ve tatil" zamanıdır. Güneş ışınlarının zararlı olduğu bilim adamları tarafından söylense de, faydaları cılız sesle dile getiriliyor. Ancak gerçekte güneş ışınları oldukça faydalı. Sabah 7-10 arasında öğleden sonra 17.00-19.00 arasında güneş ışınları büyük fayda sağlıyor. İşte güneşin faydaları:



KEMİKLER GÜÇLENİR: D vitamini kemik sağlığı için çok önemlidir. Başta kemik ağrıları olanlar mutlaka güneş ışınından faydalanmalı.



KANSERDEN KORUR: Güneşin kanser yaptığı söylenir. Ancak belirtilen saatlerde güneşe çıkmak, meme ve prostat kanserine karşı vücudunuzda kalkan oluşturur.