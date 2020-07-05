Temmuz, "güneş ve tatil" zamanıdır. Güneş ışınlarının zararlı olduğu bilim adamları tarafından söylense de, faydaları cılız sesle dile getiriliyor. Ancak gerçekte güneş ışınları oldukça faydalı. Sabah 7-10 arasında öğleden sonra 17.00-19.00 arasında güneş ışınları büyük fayda sağlıyor. İşte güneşin faydaları:
KEMİKLER GÜÇLENİR: D vitamini kemik sağlığı için çok önemlidir. Başta kemik ağrıları olanlar mutlaka güneş ışınından faydalanmalı.
KANSERDEN KORUR: Güneşin kanser yaptığı söylenir. Ancak belirtilen saatlerde güneşe çıkmak, meme ve prostat kanserine karşı vücudunuzda kalkan oluşturur.
TANSİYONU OLANLAR İÇİN ŞANS: Uzmanlar tansiyon hastaları için de günde en az 2 saat güneş ışınları öneriyor.
ZAYIFLATIR: Psikolojik açlığı kontrol eden güneş ışınları ideal bir diyet ilacı gibi kabul edilebilir. Güneş seratonin ve endorfin salınımını uyarır ve nedensiz bir mutluluk sağlıyor. Bu hormonlar açlık duyulmasını önlüyor.
BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİR
Araştırmalara göre vücudumuz 200'den fazla doğal antibiyotik üretiyor. Maalesef bunlar D vitamini olmadan işlevlerini yerine getiremiyor. Güneş ışınları bağışıklığınız için çok önemli.