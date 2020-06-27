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    • Sağlık
    • 27.06.2020 Gazete
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    Sağlıklı hayatın sırrı doğru besinlerde saklı: Kırmızı hastalık biter

    Karantina günlerinde birçok kişi hareketsiz kalarak spordan uzaklaştı ve kilo aldı. Liv Hospital Beslenme ve yaza hazırlanmanın ipuçları hakkında bilgi verdi.

    Metabolizmayı ateşle!

    Karantina günlerinde birçok kişi hareketsiz kalarak spordan uzaklaştı ve kilo aldı. Liv Hospital Beslenme ve Diyet Uzmanı Esra Şahin yaza hazırlanmanın ipuçları hakkında bilgi verdi.

    Kırmızı : Vitamin ve mineral barındırır. hastalıklarla savaşır
    Kahvaltı atlayan birçok insan günün ilerleyen saatlerinde ve geceleri aşırı yemek yiyebilir. Bu durum metabolizmayı yavaşlatır. Kahvaltı öğününü atlamayın.
    Kefir, prebiyotik yoğurtlar, turşu, gibi bol miktarda dost bakteriler bulunduran besinleri tüketmek, sindirim sistemini destekler ve bağışıklık sisteminin güçlenmesine katkı sağlar.
    Yeşil çay, beyaz çay gibi bitki çayları metabolizmayı hızlandırır. Günde 2-3 fincanı aşmayın.
    Günlük en az 2-2.5 litre su tüketilmeli.
    Mutlaka egzersiz alışkanlığı kazanılmalı.
    Kendinizi aç bırakmak metabolizmanızı yavaşlatır.
    Uyku saatinizden 2-3 saat öncesine kadar yemek yemeyi sonlandırmalısınız.
    Düzenli uyku önemli.

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