Üst düzey bir İtalyan doktor, agresif bir kaplan olan yeni tip corona virüsün (Covid-19) zayıflayarak vahşi bir kediye dönüştüğünü söyledi.

"AŞIYA GEREK KALMADAN ORTADAN KAYBOLABİLİR"

Profesör Matteo Bassetti, virüsün 'ciddiyetinin değiştiğine inandığını ve eskisi kadar ölümcül olmadığını öne sürdü. Basetti, virüs zayıflamaya devam ederse Covid-19'un bir aşı bulunmasına gerek kalmadan ortadan kaybolabileceğini açıkladı. Basetti, İtalya'daki Covid-19 hastalarının birkaç ay öncesine göre çok daha iyi durumda olduğunu vurgulayarak, insanların eskisi kadar yüksek dozlarda enfekte olmadığını aktardı. Profesöre göre bu durumun altında pek çok neden yatıyor: Virüsteki genetik mutasyon nedeniyle daha az ölümcül hale gelmesi, sosyal mesafe uygulamaları veya iyleşmiş hastaların sahip olduğu bağışıklık...

İtalya'nın Cenova kentindeki San Martino Genel Hastanesi'nde bulaşıcı hastalıklar uzmanı olan Profesör Bassetti, The Sunday Telegraph gazetesine verdiği demeçte virüsün kendi kendini yok edebileceğini öne sürdü.