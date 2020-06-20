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    • Sağlık
    • 20.06.2020 Gazete
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    bulantısına dikkat! O hastalıkların habercisi...

    lı bir vücuda sahip olmak için sağlıklı bir sindirim gerekiyor. Ancak beslenme alışkanlıklarının değişmesi, karın bölgesinde yağlanma ve hareketsizlik, sağlığı bozuyor. Sık yaşanan bulantısı ve i işaret ediyor. Uzmanlar uyarıyor: İhmal etmeyin. Doktora gidin.

    Mide bulantısında kanser saklı

    Sağlıklı bir vücuda sahip olmak için lı bir sindirim gerekiyor. Ancak beslenme alışkanlıklarının değişmesi, karın bölgesinde yağlanma ve hareketsizlik, sağlığı bozuyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Kerim Çıkım, sık yaşanan bulantısı şikayetinin ciddi hastalıkları işaret ettiğini söylüyor. "Bulantının sebebi eğer hastalığa bağlı değilse, tedavisi de ilaç olmamalıdır. Nane-limon çayıyla da rahatlama sağlanabilir. Eğer bulantı tekrarlayan bir durum almışsa mutlaka hekime görünmeli" diyor. bulantısıyla belirti veren hastalıkları sıralıyor:

    Kalp krizi
    Mide ve bağırsak hastalıkları
    Virüsler ve bakteriler
    Karaciğer hastalıkları
    Kanser
    Migren
    Besin zehirlenmesi
    Psikolojik hastalıklar...

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