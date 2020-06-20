Sağlıklı bir vücuda sahip olmak için sağlıklı bir sindirim gerekiyor. Ancak beslenme alışkanlıklarının değişmesi, karın bölgesinde yağlanma ve hareketsizlik, sağlığı bozuyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Kerim Çıkım, sık yaşanan mide bulantısı şikayetinin ciddi hastalıkları işaret ettiğini söylüyor. "Bulantının sebebi eğer hastalığa bağlı değilse, tedavisi de ilaç olmamalıdır. Nane-limon çayıyla da rahatlama sağlanabilir. Eğer bulantı tekrarlayan bir durum almışsa mutlaka hekime görünmeli" diyor. Mide bulantısıyla belirti veren hastalıkları sıralıyor:

Kalp krizi

Mide ve bağırsak hastalıkları

Virüsler ve bakteriler

Karaciğer hastalıkları

Kanser

Migren

Besin zehirlenmesi

Psikolojik hastalıklar...