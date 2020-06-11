Prof. Dr. Ateş Kara, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ), koronavirüs semptomlarını göstermeyen hastalardan virüs bulaşmasının çok nadir olduğu yönündeki açıklamalarını DHA'ya değerlendirdi. Prof. Dr. Kara, asemptomatik hastaların koronavirüsü başkalarına bulaştırdıklarını belirtti. Normalde viral enfeksiyonların çoğunluğunun, öncelikle çocuklarda başladığına ve onları daha çok etkilediğine dikkat çeken Prof. Dr. Kara, "Çocuklar, bu virüsleri yetişkinlere oranla daha çok bulaştırıyor. Koronavirüste farklı bilgiler ortaya çıkmaya başladı. Diğer virüslerden farklı olarak büyüklerimiz hastalandıklarında bu virüsü daha fazla atıyorlar (bulaştırıyorlar). Diğer enfeksiyonlarda genellikle büyüklerimiz hastalanıyordu ama virüsü daha az atıyorlardı. Çocuklar hastalanıyorlardı virüsü çok daha fazla atıyorlardı. Koronavirüste, çocuklar daha az hastalanıyor, virüsü daha az atıyorlar. Büyükler daha kolay hastalanıyor, daha ağır geçiriyorlar ve daha çok virüs atıyorlar. Hastalığı geçiriyorsanız, semptomlarınız ağırsa ve yaşınız büyükse virüsü daha uzun süre ve daha yüksek miktarlarda atıyorsunuz. Bu da şu anlama geliyor, sizin bir başkasına bulaştırmanız daha kolay. Semptomunuz var ama çok fazla değil, semptomunuz var ve fazla ama aynı yaşlardasınız. İkisi de aynı oranlarda atıyor" diye konuştu.