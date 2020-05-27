Yumurtada kaç kalori var? Yumurta sarısı kalori cetveli 2020

YUMURTADA KAÇ KALORİ VAR?



Yumurtalar inanılmaz derecede çok yönlü bir besindir. Çırpılmıştan haşlanmışa kadar, bir yumurtayı tam istediğiniz gibi pişirmenin birçok yolu vardır. Düzenli olarak yumurta yiyor olabileceğiniz için, sağlık bilincine sahip herhangi bir kişi beslenmelerini bilmelidir. Neyse ki, yumurtalar çoğu insanın düşündüğünden daha sağlıklı ve daha düşük kalorilidir.



Büyük bir yumurtada yaklaşık 72 kaloridir. Büyük bir yumurta 50 gram (g) ağırlığındadır.

Tam sayı bir yumurtanın boyutuna bağlıdır. Küçük bir yumurtanın 72 kaloriden biraz daha az olduğunu ve ekstra büyük bir yumurtanın biraz daha fazla olduğunu düşünürsek, aşağıdaki yumurta boyu ve kalori karşılaştırmasını daha iyi anlayabiliriz.

İşte boyuta göre genel bir kalori değerlendirmesi:

küçük yumurta (38 g): 54 kalori

orta boy yumurta (44 g): 63 kalori

büyük yumurta (50 g): 72 kalori

ekstra büyük yumurta (56 g): 80 kalori

jumbo yumurta (63 g): 90 kalori

Bunun, ek bileşen içermeyen bir yumurta için olduğunu unutmayın.

Yumurtayı pişirmek için bir tavaya yağ veya tereyağı eklemeye başladığınızda veya domuz pastırması, sosis veya peynirle birlikte servis ettiğinizde kalori sayımı önemli ölçüde artar.