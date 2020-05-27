Her şeyde olduğu gibi yumurtanın da fazlası zarardır. Hemen hemen her gün tüketilen yumurtanın faydaları ve zararları nelerdir? Yumurtada kaç kalori var? Yumurta sarısı kalori cetveli 2020 nedir? Sorularının yanıtları zaman zaman arama motorları üzerinden sorgulanıyor. Yumurta tüketiminin kandaki kolesterol düzeyine ne derece yansıdığı önemli bir konu. Araştırmalar alınan her 100 mg kolesterolün toplam kolesterolü 2-3 mg artırdığını ve bu artışın da yüzde 70 kadarının LDL dediğimiz kolesterolü yükselttiğini gösteriyor. Bu nedenle dikkatli tüketilmesi gerekiyor.
YUMURTADA KAÇ KALORİ VAR?
Yumurtalar inanılmaz derecede çok yönlü bir besindir. Çırpılmıştan haşlanmışa kadar, bir yumurtayı tam istediğiniz gibi pişirmenin birçok yolu vardır. Düzenli olarak yumurta yiyor olabileceğiniz için, sağlık bilincine sahip herhangi bir kişi beslenmelerini bilmelidir. Neyse ki, yumurtalar çoğu insanın düşündüğünden daha sağlıklı ve daha düşük kalorilidir.
Büyük bir yumurtada yaklaşık 72 kaloridir. Büyük bir yumurta 50 gram (g) ağırlığındadır.
Tam sayı bir yumurtanın boyutuna bağlıdır. Küçük bir yumurtanın 72 kaloriden biraz daha az olduğunu ve ekstra büyük bir yumurtanın biraz daha fazla olduğunu düşünürsek, aşağıdaki yumurta boyu ve kalori karşılaştırmasını daha iyi anlayabiliriz.
İşte boyuta göre genel bir kalori değerlendirmesi:
küçük yumurta (38 g): 54 kalori
orta boy yumurta (44 g): 63 kalori
büyük yumurta (50 g): 72 kalori
ekstra büyük yumurta (56 g): 80 kalori
jumbo yumurta (63 g): 90 kalori
Bunun, ek bileşen içermeyen bir yumurta için olduğunu unutmayın.
Yumurtayı pişirmek için bir tavaya yağ veya tereyağı eklemeye başladığınızda veya domuz pastırması, sosis veya peynirle birlikte servis ettiğinizde kalori sayımı önemli ölçüde artar.
YUMURTANIN FAYDALARI NELERDİR?
İyi kolesterolün yükselmesini sağlar. Yumurta, içerdikleriyle iyi kolesterolü yükselterek kalp sağlığı gibi sorunlara karşı koruma mekanizması oluşturur.
Kas ve kemik gelişimi için önemlidir. Yüksek miktarda protein içeren yumurta, kas ve kemik gelişiminde önemli rol oynar.
Vücudu besleyici bir yapıya sahiptir. İçerdiği birçok vitamin ve amino asit ile insan vücudunu karma bir şekilde besler.
Beyin sağlığı için oldukça yararlıdır. Kolin maddesini içeren yumurtanın yararları arasında beyin sağlığına iyi gelmesi de bulunuyor. Olası hafıza kaybı probleminin önüne düzenli olarak yumurta tüketerek geçebilirsiniz.
Meme kanseri başta olmak üzere birçok kanser türünün görülme riskini azaltır.
Bağışıklık sistemini güçlendirir.
Göz sağlığı için oldukça yararlıdır. Göz bozukluklarına iyi gelir.
Vücudumuzun ihtiyaç duyduğu demir seviyesini arttırır.