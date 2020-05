Her şeyde olduğu gibi yumurtanın da fazlası zarardır. Hemen hemen her gün tüketilen yumurtanın faydaları ve zararları nelerdir? Yumurtada kaç kalori var? Yumurta sarısı kalori cetveli 2020 nedir? Sorularının yanıtları zaman zaman arama motorları üzerinden sorgulanıyor. Yumurta tüketiminin kandaki kolesterol düzeyine ne derece yansıdığı önemli bir konu. Araştırmalar alınan her 100 mg kolesterolün toplam kolesterolü 2-3 mg artırdığını ve bu artışın da yüzde 70 kadarının LDL dediğimiz kolesterolü yükselttiğini gösteriyor. Bu nedenle dikkatli tüketilmesi gerekiyor.