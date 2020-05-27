E-nabız tahlil sonuçları ne zaman görülür? E-nabız giriş tahlil sonuçları nasıl alınır?

E-NABIZ SİSTEMİNE NASIL GİRİŞ YAPILIR?



Sağlık Bakanlığı'nın hizmete sunduğu kişisel sağlık bilgi sistemi e-nabız sistemini kullanmak isteyen vatandaşlar, sisteme 2 farklı kanaldan ulaşabiliyor. e-nabız sistemine giriş işlemlerinde sisteme erişim için kullanılabilecek yöntemler;



• E-Devlet sistemindeki Sağlık Bakanlığı e-hizmetler listesinden,

• Enabiz.gov.tr adresinden,



Bakanlığın e-nabız sistemine giriş ekranına ulaşabilmektedir. Sisteme giriş işlemlerinde vatandaşlar aynı zamanda da farklı giriş yöntemlerini kullanabiliyor. Böylelikle kendisi için en basit ve en kolay olanı seçerek, e-nabız sistemine 7 gün 24 saat dilediği zaman giriş yaparak, güncel sağlık bilgilerine ulaşabiliyor.



E-NABIZ ŞİFRESİ NASIL ALINIR?



E-nabız sistemine giriş yapmak isteyen ancak daha önce hiç sistemi kullanmamış olan kişiler kayıt işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Buna göre ilk defa e-nabız sistemini kullanacaksanız;



• e-Devlet sistemine giriş yapın.

• e-hizmetler sayfasına gidin.

• Sağlık Bakanlığı'nın e-hizmetler listesindeki "E-Nabız" uygulamasına giriş yapın.

• Burada yeni bir "e-Nabız şifresi" oluşturun.

• Kişisel bilgilerinizi girin.

• Paylaşım seçenekleri kısmında kişisel bilgilerinize kimler erişebileceğini dilediğiniz gibi belirleyebilirsiniz.

• İletişim bilgilerinizi girin.

• Cep telefonuna gelen "Onay Kodu" ile e-nabız hesabınızı aktif hale getirebilirsiniz.



Bu yöntemin yanı sıra vatandaşlar dilerlerse kolay bir şekilde kayıtlı oldukları Aile Hekimlerine başvuruda bulunarak, kendilerine "Geçici e-Nabız Şifresi" vermesi talep edilebilir. Böylelikle aldığı geçici e-nabız şifresi ile sisteme giriş yapan vatandaşlar, ilk girişleri sırasında kendi belirleyecekleri bir şifre ile şifre değişikliği yapabilir. Böylelikle son derece güvenli bir şekilde e-nabız sistemini kullanabilir.