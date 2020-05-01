Disleksi ne demek? Disleksi belirtileri neler, tedavisi nasıldır? Disleksi testi

Ortaya çıkış nedeni ile ilgili kesin bir bulgu olmasa da çalışmalar devam ediyor. Özellikle genlerden kaynaklı ve beyin gelişimiyle alakalı olduğuna dikkat çekiliyor. Ebeveynler çocuklarında disleksi olup olmadığını anlamak için nelere dikkat etmeleri gerektiklerini merak ediyor. Peki disleksi çocuklarda ne zaman, kaç yaş aralığında daha sık görülüyor? Disleksinin tedavisi zor mu, teşhis nasıl konuluyor?
DİSLEKSİ BELİRTİLERİ NELERDİR?
-Okuma ve yazmada akıcılık sorununun ortaya çıkması,
-Kelimelerin hecelenmesi ve çözümlenmesi aşamasında problemlerin yaşanması,
-lkokul çağındaki çocuğun okuduğunu anlayamaması veya okuma sırasında dikkatinin dağılması,
-Okuma ve yazma sıkıntısı yaşamayan çocuklarda, ileri düzey dil bilgisi becerilerinin anlaşılamaması,
-İnce kas becerilerinde koordinasyon zayıflığı nedeniyle akranlarına göre fiziksel aktivitelerinin daha zayıf olması,
-Akranlarına göre konsantrasyon eksikliği ve buna bağlı olarak bir eylemi gerçekleştirirken zorlanma,
-Bireyin kendini ifade ederken kurduğu cümleler arasında bağlantı bozuklukları ve mantık hatalarının olması,
-Okuma esnasında çekingen davranma ve düşük sesle okuma disleksi hastalığının en belirgin belirtileri arasında yer alır.
DİSLEKSİ TEDAVİSİ NASIL OLUR?
Disleksi tedavisinde davranışçı ve bilişsel eğitim tekniklerinden yararlanılır. Eğitsel terapi alanında uzman kişilerin çocukların durumuna özel olarak planladıkları bir programla sürdürülür. Disleksi nasıl tedavi edilir diye baktığımızda bu alanda uzman terapistlerin yardımıyla tedavi edildiğini görüyoruz.
Çocukların kapsamlı değerlendirmesi sonrasında hangi eğitsel tekniklerin kullanılacağına karar verilebilir. Hem eğitsel hem de psikolojik tedavinin bir arada sürdürüldüğü disleksi tedavisinde normal eğitim ortamı tek başına yeterli değildir. Disleksi yayan çocukların eğitimleri özel olmalıdır. Öğrenme becerilerine uygun şekilde öğrenebilecekleri eğitim almalıdırlar.
Çevresel olarak da çocuklara güvenli ve sıcak bir ortam yaratılması gerekir. Disleksi yaşayan çocuklar durumlarından dolayı asla yargılanmamalıdır. Onlar öğrenemeyen değil farklı öğrenen çocuklardır.
"DİSLEKSİ TEŞHİSİ ÖZELLİKLE İLKOKUL DÖNEMİNDE KONULUR"
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Muhammet Şükrü Paksu Disleksi ile ilgili şunları söyledi:
"Vakaların büyük bir kısmı ilkokul birinci sınıf ve sonrasında tanı almaktadır"
Erken tanının önemine değinen Paksu, "Özel öğrenme güçlüğünün doğumsal bir durum olduğunu da hatırlatan Doç. Dr. Muhammet Şükrü Paksu, "Öğrenme zorluğu doğumdan itibaren vardır ve yaşam boyu devam eder. Ancak akademik becerilerin test edildiği okul döneminde daha belirgin hale gelir. Ülkemizde de vakaların büyük bir kısmı ilkokul birinci sınıf ve sonrasında tanı almaktadır. Erken tanı ve uygun destek programları ile özel öğrenme güçlüğüne ait zorluklar büyük oranda ortadan kaldırılabilir. Tanı ne kadar erken koyulur ve destek programı ne kadar erken başlatılırsa akademik ve sosyal başarı şansı o kadar yüksek olur" açıklamasında bulundu.
"Mutlaka bir uzmandan destek alınmalı"
Bulguların bir kısmını taşıyan her çocuğun özel öğrenme güçlüğüne sahip olmadığını vurgulayan Doç. Dr. Paksu, şunları söyledi: "Kişinin bu bulgulardan birkaçına sahip olması onun özel öğrenme güçlüğüne sahip olduğu anlamına gelmez. Özel öğrenme güçlüğüne sahip olmayan birçok kişide bu bulgulardan bir ya da birkaçı değişik derecelerde bulunabilir. Tanı özel öğrenme güçlüğü ile ilişkili bulguların bir kişide yoğun olarak bulunması ile koyulur. Özel öğrenme güçlüğü (disleksi) tıbbi bir tanımlamadır. Tanı ve/veya tedavi için bu konuda özelleşmiş uzmanlardan yardım alınmalıdır."