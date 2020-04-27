Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Sağlık
    • 27.04.2020 Gazete
    ABONE OL

    ’li doktor Covid-19'a karşı uyardı: Her değişime dikkat edin

    ’li doktor , ‘Covid’in izi deride’ dedi: Cildinizdeki her değişime dikkat edin. Kabarık ve kırmızı döküntüleri es geçmeyin. İşte Takvim Gazetesi’nin 27 Nisan 2020 tarihli güncel sayfalarından derlediğimiz Kovid-19 haberleri…

    Dr. çıbanım
    'li doktor , 'Covid'in izi deride' dedi: Cildinizdeki her değişime dikkat edin. Kabarık ve kırmızı döküntüleri es geçmeyin. Çiban ve sivilceyi önemseyin. Çünkü bunlar Corona'nın belirtisi olabilir.

    YENİ VAKA SAYISI DÜŞTÜ
    Bakan Koca: Dün, son 20 gün içinde yeni vaka sayısının en düşük olduğu gün oldu.

    800 GRAMLIK MUCİZE
    İran'da 800 gram doğan bebek, Corona oldu. Mucize eseri kurtuldu.
    Haberler Sağlık ABD’li doktor Sandra Lee Covid-19'a karşı uyardı: Her değişime dikkat edin
    Sağlık Haberleri Tüm sağlık haberleri
    Tüm Sağlık Haberleri