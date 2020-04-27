ABD'li doktor Sandra Lee, 'Covid'in izi deride' dedi: Cildinizdeki her değişime dikkat edin. Kabarık ve kırmızı döküntüleri es geçmeyin. Çiban ve sivilceyi önemseyin. Çünkü bunlar Corona'nın belirtisi olabilir.
YENİ VAKA SAYISI DÜŞTÜ
Bakan Koca: Dün, son 20 gün içinde yeni vaka sayısının en düşük olduğu gün oldu.
800 GRAMLIK MUCİZE
İran'da 800 gram doğan bebek, Corona oldu. Mucize eseri kurtuldu.
YENİ VAKA SAYISI DÜŞTÜ
Bakan Koca: Dün, son 20 gün içinde yeni vaka sayısının en düşük olduğu gün oldu.
800 GRAMLIK MUCİZE
İran'da 800 gram doğan bebek, Corona oldu. Mucize eseri kurtuldu.