Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Sağlık
    • 13.04.2020 Gazete
    ABONE OL

    Coronavirüs salgını ile ilgili yeni semptomlar bulundu

    Amerikalı doktorlar Coronavirüs salgını ile ilgili araştırma yaptı. Yeni belirtileri şöyle sıraladı: Bilinç bulanıklığı, kas güçsüzlüğü, koordinasyon ve konuşma bozukluğu

    Dikkat dikkat! Yeni semptomlar bulundu
    Çin'in kentinde ortaya çıkan Corovirüs, tüm dünyaya yayıldı. Uzmanlar, hastalığın belirtilerini 'öksürük, ateş, yorgunluk ve nefes almada zorlanma' olarak açıkladı. Ancak salgının merkezi haline gelen ABD'de yapılan bir araştırmada Coronavirüs'ün yeni belirtileri ortaya çıktı. Amerikan Tabipler Birliği tarafından yayınlanan ve "JAMA Neuology" adlı tıp dergisinde yer verilen araştırmaya göre; Virüse yakalanan liler'in bir kısmında, şu ana kadar bilinen belirtilerin dışında koordinasyon ve konuşma bozukluğu gibi sorunların gözlemlendiği açıklandı. Çin'in Wuhan kentinde hastalığı kapan 214 kişi ile ilgili verileri inceleyen uzmanlar, tüm hastaların yüzde 36'sında, ağır geçirenlerin ise yüzde 46'sında bir takım nörolojik semptomların da görüldüğünü saptadı. Ve bunların bazılarını; beyine kan dolaşımı bozukluğu, bilinç bulanıklığı ve kas güçsüzlüğü olarak sıraladı.



    ÖLÜ SAYISI 113 BİN OLDU
    Son verilere göre dünyada toplam vaka sayısı 1 milyon 831 bin olarak kayıtlara geçti. Coronavirüs nedeniyle 113 bin kişi yaşamını yitirdi. Öte yandan, salgının çıkış noktası olan Çin'de dün hiçbir ölüm kaydedilmedi. Ancak 99 yeni vakanın olduğu öğrenildi.
    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

    Haberler Sağlık Coronavirüs salgını ile ilgili yeni semptomlar bulundu
    Sağlık Haberleri Tüm sağlık haberleri
    Tüm Sağlık Haberleri