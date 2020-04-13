Coronavirüs salgını ile ilgili yeni semptomlar bulundu

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan Corovirüs, tüm dünyaya yayıldı. Uzmanlar, hastalığın belirtilerini 'öksürük, ateş, yorgunluk ve nefes almada zorlanma' olarak açıkladı. Ancak salgının merkezi haline gelen ABD'de yapılan bir araştırmada Coronavirüs'ün yeni belirtileri ortaya çıktı. Amerikan Tabipler Birliği tarafından yayınlanan ve "JAMA Neuology" adlı tıp dergisinde yer verilen araştırmaya göre; Virüse yakalanan Çinliler'in bir kısmında, şu ana kadar bilinen belirtilerin dışında koordinasyon ve konuşma bozukluğu gibi sorunların gözlemlendiği açıklandı. Çin'in Wuhan kentinde hastalığı kapan 214 kişi ile ilgili verileri inceleyen uzmanlar, tüm hastaların yüzde 36'sında, ağır geçirenlerin ise yüzde 46'sında bir takım nörolojik semptomların da görüldüğünü saptadı. Ve bunların bazılarını; beyine kan dolaşımı bozukluğu, bilinç bulanıklığı ve kas güçsüzlüğü olarak sıraladı.
ÖLÜ SAYISI 113 BİN OLDU
Son verilere göre dünyada toplam vaka sayısı 1 milyon 831 bin olarak kayıtlara geçti. Coronavirüs nedeniyle 113 bin kişi yaşamını yitirdi. Öte yandan, salgının çıkış noktası olan Çin'de dün hiçbir ölüm kaydedilmedi. Ancak 99 yeni vakanın olduğu öğrenildi.
ÖLÜ SAYISI 113 BİN OLDU
Son verilere göre dünyada toplam vaka sayısı 1 milyon 831 bin olarak kayıtlara geçti. Coronavirüs nedeniyle 113 bin kişi yaşamını yitirdi. Öte yandan, salgının çıkış noktası olan Çin'de dün hiçbir ölüm kaydedilmedi. Ancak 99 yeni vakanın olduğu öğrenildi.