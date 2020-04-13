Gastronomi Uzmanı İlkay Gök, "Salgın döneminde hazır gıdayı bırakın. Sağlıklı beslenin" uyarısını yaptı. Bağışıklık sistemini güçlendiren 10 besini açıkladı.
KOMBU ÇAYI
Kombu mantarını, demlediğiniz şekerli siyah veya yeşil çayın içinde bekletin. 1 hafta sonra fermantasyon yani mayalanma tamamlanır. Dolaba koyup soğuk tüketin. Çok lezzetli bir sağlık iksiridir.
EKŞİ MAYALI EKMEK
B12 vitamini açısından zengindir. Unutkanlık için birebirdir. İçeriğindeki doğal bakteri ve mantarlar, bağışıklığı güçlendirir.
İLİKLİ KEMİK SUYU
Biraz sirkeyle en az 7-8 saat kısık ateşte sert kemikleri ilikleriyle kaynatın, soğuduktan sonra kavanozlara koyup derin dondurucuda saklayın. Bu karışım bağışıklık sistemini destekler. Yemeğinizin besin değerine de katkı sunar.
ELMA SİRKESİ
Bağırsaklarınızdaki kötü bakterileri uzaklaştırır. Şişkinliği azaltır. Sivilce veya küçük çıbanların iyileşmesine bile katkı sağlar. Ayrıca tokluk hissi verir, kilo vermeye yardımcı olur.
KIRMIZI LAHANA TURŞUSU
Doğradığınız lahanayı kaya tuzuyla ovup biraz tuz ve ev sirkesiyle kavanozda bekletin.
BEYAZ LAHANA TURŞUSU
Lahanayı iyice yıkayın, doğrayıp temiz bir kavanoza koyun. Üstüne kaynamış soğuk su ekleyin. 1 litre suya 2 çorba kaşığı kaya tuzu (önceden suda eriterek) ekleyin. Kavanoza koyun. 10 gün sonra tüketin.
KIRMIZI PANCAR TURŞUSU
Fırında pişirip yumuşattığınız kırmızı pancarları orta boyda doğrayıp tuz ve sirke ile fermente edin.
EV YOĞURDU
Pastörize sütü parmağınızı hafif yakana kadar ısıtın ve 1 kilo süte 1 çorba kaşığı ev yoğur- du ekleyip karıştırın. Kapağı kapatıp ısısını korumak için sarın, bir gece bekletin. Ardından dolaba alabilirsiniz.
KEFİR
Pastörize sütü şişenin içine kefir mayası atarak oda sıcaklığında bekletin. Birkaç gün içinde mayalanır. Çok ekşimeden dolapta bekletin.
BALIK
OMEGA-3, bağışıklık sistemini destekler. Hamsi, sardalye, uskumru gibi omega-3 kaynağı balıkları fırında, ızgarada, tencerede buğulama şeklinde pişirerek haftada 2 kez tüketebilirsiniz.