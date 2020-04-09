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    • Sağlık
    • 09.04.2020 Gazete
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    dikkat çekti: Sigara coronavirüs riskini 14 kat artırır

    Sigara kullanımının Coronavirüs riskini 14 kat artırdığına dikkat çeken , "Sigarayı bırakmanın tam zamanı" sloganıyla bir film hazırladı. Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. , "Sigara hem bağışıklığı zayıflatarak tedaviyi güçleştiriyor, hem de virüsün solunum yolları ve akciğerde tutunmasını kolaylaştırıyor.

    Sigara riski 14 kat artırıyor

    Sigara kullanımının Coronavirüs riskini 14 kat artırdığına dikkat çeken , "Sigarayı bırakmanın tam zamanı" sloganıyla bir film hazırladı.

    Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. , "Sigara hem bağışıklığı zayıflatarak tedaviyi güçleştiriyor, hem de virüsün solunum yolları ve akciğerde tutunmasını kolaylaştırıyor. Bu nedenle sigara kullananların bu dönemi bağımlılıklardan kurtulmak için bir fırsat olarak görmesini öneriyoruz ve onlara 'Sigarayı bırakmanın tam zamanı' diyoruz" diye konuştu.

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