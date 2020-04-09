Sigara kullanımının Coronavirüs riskini 14 kat artırdığına dikkat çeken Yeşilay, "Sigarayı bırakmanın tam zamanı" sloganıyla bir film hazırladı.

Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, "Sigara hem bağışıklığı zayıflatarak tedaviyi güçleştiriyor, hem de virüsün solunum yolları ve akciğerde tutunmasını kolaylaştırıyor. Bu nedenle sigara kullananların bu dönemi bağımlılıklardan kurtulmak için bir fırsat olarak görmesini öneriyoruz ve onlara 'Sigarayı bırakmanın tam zamanı' diyoruz" diye konuştu.