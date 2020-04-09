Gözlerinizi ihmal etmeyin

Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Rahmi Duman, "Coronavirüs'ün gözden bulaşıcılık tehlikesini ihmal etmeyin" diyerek vatandaşı uyardı. Göz hastalıkları kliniklerinde alınacak önlemleri ise şöyle sıraladı: Tüm fiziksel olarak yakınlık gerektiren işlemlerde N95 maskesi ve genel önlemler alınmalıdır. Göz içi basınç ölçüm prizmaları, kontak göz açı muayene cihazları, lazer kontak lensleri, B-scan ultrason probları dezenfekte edilmelidir.
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