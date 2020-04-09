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    • Sağlık
    • 09.04.2020 Gazete
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    lerinizi ihmal etmeyin

    Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Rahmi Duman, "Coronavirüs'ün gözden bulaşıcılık tehlikesini ihmal etmeyin" diyerek vatandaşı uyardı. Göz hastalıkları kliniklerinde alınacak önlemleri ise şöyle sıraladı...

    Gözlerinizi ihmal etmeyin
    Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Rahmi Duman, "Coronavirüs'ün den bulaşıcılık tehlikesini ihmal etmeyin" diyerek vatandaşı uyardı. Göz hastalıkları kliniklerinde alınacak önlemleri ise şöyle sıraladı: Tüm fiziksel olarak yakınlık gerektiren işlemlerde N95 maskesi ve genel önlemler alınmalıdır. Göz içi basınç ölçüm prizmaları, kontak göz açı muayene cihazları, lazer kontak lensleri, B-scan ultrason probları dezenfekte edilmelidir.

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