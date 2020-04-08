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    • Sağlık
    • 08.04.2020 Gazete
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    Sakal coronavirüs riski oluşturur mu?

    Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. , "Bez maskeler karşıdan gelen virüsten kişiyi koruması için yeterli bir güvene sahip değildir. Ama kişinin etrafa virüsü saçmasını önler" dedi.

    Plastik maske ve sakal…
    Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. , "Bez maskeler karşıdan gelen virüsten kişiyi koruması için yeterli bir güvene sahip değildir. Ama kişinin etrafa virüsü saçmasını önler" dedi. Bozkurtgil, sakal konusuna da açıklık getirdi: Sekresyonlar sakal bölgesinde, kıl köklerinde yerleşebilir. İyi bir temizlik sağlamamız mümkün olmayabilir. Hijyen koşulları nedeniyle sakal olmamasını tercih ederiz.

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