Sakal coronavirüs riski oluşturur mu?

Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Neşat Bozkurtgil, "Bez maskeler karşıdan gelen virüsten kişiyi koruması için yeterli bir güvene sahip değildir. Ama kişinin etrafa virüsü saçmasını önler" dedi. Bozkurtgil, sakal konusuna da açıklık getirdi: Sekresyonlar sakal bölgesinde, kıl köklerinde yerleşebilir. İyi bir temizlik sağlamamız mümkün olmayabilir. Hijyen koşulları nedeniyle sakal olmamasını tercih ederiz.
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