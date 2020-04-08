Kalp hastalarına coronavirüs uyarısı: Lütfen evinizden çıkmayan

Kalp hastalarında Coronavirüs'ten ölüm oranının 10 kat fazla olduğu tespit edildi. Medical Park Pendik Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Ekmekci, hastaların çok dikkat etmesi gerektiğini belirtti.



Doç. Dr. Ahmet Ekmekçi

Şunları söyledi: Nakil olan hastalar, kalp hastalığına sahip hamileler, semptomu olan koroner arter hastaları, kalp fonksiyonları üzerine gözlemlenmiş olumsuz etkileri olan hipertrofik kardiyomiyopatiler, özellikle hipertansiyona bağlı kalp kası etkilenenler, pulmoner hipertansiyonu olan hastalar, semptomatik kalp kapak hastalığı olanlar, kalp yetersizliği olanlar ve semptomatik doğumsal kalp hastası olanlar risk grubunda. Eğer bu hastalıklardan birisine sahipseniz kendinizi evde kalarak korumanız, insanlarla teması minimuma indirmeniz büyük önem taşıyor. Brugada ve uzun Qt sendromu gibi aritmisi olan hastalar ise Covid-19 tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar nedeni ile yüksek risk altındadırlar. Hızı kontrol altına alınmış ve kan inceltici kullanan atrial fibrilasyonlu hastalar ve kalp pili takılmış hastalar için ise ekstra bir risk görünmemektedir.

İLAÇLARI KESMEYİN

BU dönemde hastalar ilaçlarını düzenli kullanmalıdırlar. Kamuoyuna yansıyan bazı yanlış bilgiler nedeniyle hastalarımız başta tansiyon olmak üzere kalp yetersizliği gibi diğer bazı hastalıklarda da kullanılabilen ACE inhibitörleri ve ARB gurubu ilaçlar da dahil aldıkları ilaçları kesmemelidirler.