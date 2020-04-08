Evde tedavi gören coronavirüs hastalarının dikkat etmesi gereken kurallar nelerdir?

MASKE TAKIN

Kişinin ayrı bir odada kalması mümkün değilse ya da ayrı bir odada kalırken diğer kişilerle temas etmesi söz konusu ise hastanın sürekli olarak maske takması şarttır. Solunum yollarını kapatması, dışarıya herhangi bir damlacık enfeksiyonu bulaştırıcılığını azaltacak önlemi alması gerekmektedir. Evde yaşayan herkesin mutlaka solunum yolu hijyeniyle ilgili bilgilendirilmesi ve buna dikkat etmeleri gerekir.