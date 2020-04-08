Evde tedavi gören coronavirüs hastalarının dikkat etmesi gereken kurallar nelerdir?

Evde tedavi gören hastaların ve yakınlarının hijyene ekstra dikkat etmesi gerekiyor.
Prof. Dr. İsmet Tamer, hayati öneme sahip olan altı kuralı TAKVİM okurlarıyla paylaşıyor.
MASKE TAKIN
Kişinin ayrı bir odada kalması mümkün değilse ya da ayrı bir odada kalırken diğer kişilerle temas etmesi söz konusu ise hastanın sürekli olarak maske takması şarttır. Solunum yollarını kapatması, dışarıya herhangi bir damlacık enfeksiyonu bulaştırıcılığını azaltacak önlemi alması gerekmektedir. Evde yaşayan herkesin mutlaka solunum yolu hijyeniyle ilgili bilgilendirilmesi ve buna dikkat etmeleri gerekir.
65 YAŞ ÜSTÜNE YAKLAŞMAYIN
EVDE 65 yaş üzeri veya bu enfeksiyona karşı hassasiyeti artırabilecek kronik hastalığı bulunan kişiler varsa bu kişilerin de evde tedavi görmekte olan kişiden kesinlikle ayrı tutulması gerekiyor.
60 DERECEDE YIKAYIN
Evin sık sık havalandırılması, kılık kıyafet, yatak çarşafı, yatak örtüleri yastık kılıfı gibi bütün tekstil ürünlerinin de en az 60 derecede uygun deterjanla yıkanması gerekiyor
AYRI ODADA KALIN
Evde tedavisine devam edilen hastalarda kişinin mümkünse ayrı bir odada hatta tuvaleti ve banyosunu da ayrı tutarak izole edilmesi ve 14 gün süreyle özellikle kişisel hijyenine dikkat etmesi lazım.
TABAK-ÇATALI AYIRIN
ORTAK malzemelerin havlu, diş fırçası, diş macunu, tabak ve çatal gibi ürünlerin kişisel kullanıma özgü bütün eşyalarının tamamen ayrı tutulması çok önemli.
ÇAMAŞIR SUYU KULLANIN
EĞER aynı tuvaleti ve banyoyu kullanacaklarsa havalandırılması, günde 2-3 kez sulandırılmış çamaşır suyu ve deterjanla ortamda temas edilen yüzeylerin dezenfekte edilmesi, temizlenmesi önerilmektedir.
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