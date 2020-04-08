Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Adnan Kaya, gebelerin kalabalık ortamlara girmemesi gerektiğini belirtti.

Ayrıca bu kişilerin, bağışıklık sistemlerini üst düzeyde tutmaları gerektiğini söyledi: Yüksek ateşiniz varsa hemen doktorunuza görünmelisiniz. Unutmayın, hamileyken vücudunuz doğal olarak bağışıklık sisteminizi zayıflatır. Bu, hamileliğinizin başarılı bir şekilde devam etmesine yardımcı olmak içindir. Ancak hamileyken enfeksiyonları daha kolay alabileceğiniz anlamına da gelir. Coronavirüsü'ne karşı alınması gereken tüm önlemleri almalısınız.

DÜZENLİ UYUYUN

KALABALIK ortamlardan uzak durulmalı, tüm hijyen kurallarına uyulmalı, ağız ve boğaz temizliğine dikkat edilmeli, sağlıklı beslenilmeli, düzenli uyunmalı ve evler sık sık havalandırılmalıdır.