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    • Sağlık
    • 08.04.2020 Gazete
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    Uzmanı uyardı: Elinizi yüzünüze değdirmemek için bu egersizi yapın

    Bu dönemde elimizi yüzümüze değdirmememiz gerekiyor. İstanbul Gelişim Üniversitesi'nden Psikiyatrist , 1 dakika boyunca yapılabilecek bir egzersiz öneriyor...

    Elini yüzüne götürme
    Bu dönemde elimizi yüzümüze değdirmememiz gerekiyor. İstanbul Gelişim Üniversitesi'nden Psikiyatrist , 1 dakika boyunca yapılabilecek bir egzersiz öneriyor: Yüzünüze dokunduğunuzu fark ettiğinizde, 1 dakika süre boyunca ellerinizi birbirine kenetleyerek sıkıca tutabilirsiniz. Ellerinizi kalçalarınızın altına koyarak 1 dakika bekleyebilir ya da bir zamanlar çok meşhur olan stres topunu 1 dakika boyunca sıkarak bu davranışınızı değiştirebilirsiniz

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