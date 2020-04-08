Uzmanı uyardı: Elinizi yüzünüze değdirmemek için bu egersizi yapın

Bu dönemde elimizi yüzümüze değdirmememiz gerekiyor. İstanbul Gelişim Üniversitesi'nden Psikiyatrist Onur Okan Demirci, 1 dakika boyunca yapılabilecek bir egzersiz öneriyor: Yüzünüze dokunduğunuzu fark ettiğinizde, 1 dakika süre boyunca ellerinizi birbirine kenetleyerek sıkıca tutabilirsiniz. Ellerinizi kalçalarınızın altına koyarak 1 dakika bekleyebilir ya da bir zamanlar çok meşhur olan stres topunu 1 dakika boyunca sıkarak bu davranışınızı değiştirebilirsiniz
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