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    • Sağlık
    • 07.04.2020 Gazete
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    ve kolonyanın aşırı kullanımı cildi yıpratıyor! İşte sağlıklı cilt için yapılması gerekenler...

    , su ve sabunun yarattığı tahribat nedeniyle cilt daha fazla tahriş oluyor. Egzamaya yatkın kişilerde kuruluğun yanı sıra, ciltte çatlaklar ve kızarıklıklar gelişiyor. Eller üzerinde oluşan çatlaklar sonucu da cilt, enfeksiyona açık hale geliyor.

    Cildini koru

    Dezenfektan, su ve sabunun yarattığı tahribat nedeniyle cilt daha fazla tahriş oluyor. Egzamaya yatkın kişilerde kuruluğun yanı sıra, ciltte çatlaklar ve kızarıklıklar gelişiyor.

    Eller üzerinde oluşan çatlaklar sonucu da cilt, enfeksiyona açık hale geliyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. Hülya Sağlam, cilt için önerilerini şöyle sıralıyor:

    Ellerinizi zeytinyağlı, gliserinli el sabunlarıyla yıkamaya özen gösterin.
    Ellerinize her su değdiğinde el kremi sürmeyi alışkanlık haline getirin.
    Bulaşık yıkarken ve temizlik yaparken içi pamuklu eldiven giymeyi unutmayın..
    Çikolata ve acı baharatlı besinlerden kaçının..
    Ellerinizi ve yüzünüzü aşırı sıcak suyla yıkanmayın.
    Ilık suyla duş almayı alışkanlık haline getirin.

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    Haberler Sağlık Dezenfektan ve kolonyanın aşırı kullanımı cildi yıpratıyor! İşte sağlıklı cilt için yapılması gerekenler...
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