Bolca sıvı tüketin

Covid-19'un Avrupa'daki merkez üssü olan İtalya'da bu salgına karşı ön cephede yer alan Türk doktor Oğuz Öksüz, önemli uyarılar yaptı. Sık sık el yıkama ve dokunulan eşyaların temizlenmesinin önemine işaret eden Öksüz, "Elimizi yüzümüze sürmemeyi alışkanlık haline getirmeliyiz. Ayrıca bu dönemde iyi beslenmek, bol sıvı tüketmek ve iyi uyumak da çok önemli. Eğer endişeye kapılmadan dikkatli ve sorumlu davranırsak hem kendimizi hem çevremizdekileri koruyabiliriz" ifadelerini kullandı.
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