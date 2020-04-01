Kulak Burun Boğaz Uzmanı Opr. Dr. Davut Tepe, Coronavirüs'ün semptomları arasında 'koku ve tat duyusu kaybı'nın da yer aldığını açıkladı: Genç hastalarda öksürük ve ateş gibi önemli semptomlar bulunmayabilir. Ancak sadece koku ve tat alma duyusu kaybı olabilir. Bu da bu virüsün burunda tutunduğunu gösteriyor. Ayrıca şiddetli baş ağrısı ve ishale de yol açabiliyor. Bu belirtiler varsa maske takıp, en yakın sağlık kuruluşuna gidilmeli.
Koku ve tat kaybı coronavirüs (Kovid-19) sinyali!
Kulak Burun Boğaz Uzmanı Opr. Dr. Davut Tepe, Coronavirüs'ün semptomları arasında 'koku ve tat duyusu kaybı'nın da yer aldığını açıkladı: Genç hastalarda öksürük ve ateş gibi önemli semptomlar bulunmayabilir. Ancak sadece koku ve tat alma duyusu kaybı olabilir.
- Sağlık
- 01.04.2020
- Gazete
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