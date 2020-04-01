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Koku ve tat kaybı coronavirüs (Kovid-19) sinyali!

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Opr. Dr. , Coronavirüs'ün semptomları arasında 'koku ve tat duyusu kaybı'nın da yer aldığını açıkladı: Genç hastalarda öksürük ve ateş gibi önemli semptomlar bulunmayabilir. Ancak sadece koku ve tat alma duyusu kaybı olabilir.

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Koku ve tat kaybı sinyal!
Kulak Burun Boğaz Uzmanı Opr. Dr. , Coronavirüs'ün semptomları arasında 'koku ve tat duyusu kaybı'nın da yer aldığını açıkladı: Genç hastalarda öksürük ve ateş gibi önemli semptomlar bulunmayabilir. Ancak sadece koku ve tat alma duyusu kaybı olabilir. Bu da bu virüsün burunda tutunduğunu gösteriyor. Ayrıca şiddetli baş ağrısı ve ishale de yol açabiliyor. Bu belirtiler varsa maske takıp, en yakın sağlık kuruluşuna gidilmeli.

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Haberler Sağlık Koku ve tat kaybı coronavirüs (Kovid-19) sinyali!
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