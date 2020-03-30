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virüsün yeni bir belirtisi keşfedildi! ...

Salgına yolaçan virüsünün yeni bir belirtisi keşfedildi! Corona virüsün en önemli belirtisi olarak yüksek ateş ve kuru öksürük kabul edilmişti. 'li doktorlar, gün geçtikçe dünyaya yayılan ve her geçen gün yeni bir belirtisi ortaya çıkan Corona'nın yeni bir belirtisi olabileceğini açıkladı.

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Yeni belirti kırmızı göz

Salgına yolaçan virüsünün yeni bir belirtisi keşfedildi! Corona virüsün en önemli belirtisi olarak yüksek ateş ve kuru öksürük kabul edilmişti. 'li doktorlar, gün geçtikçe dünyaya yayılan ve her geçen gün yeni bir belirtisi ortaya çıkan Corona'nın yeni bir belirtisi olabileceğini açıkladı. Yapılan incelemelerde bazı hastalarda halk arasında hastalığı olarak bilinen konjonktivit belirtilerinin olduğu tespit edildi. Pekin'deki bir sağlık kuruluşunda çalışma yürüten bir grup bilim insanı, Corona virüsü vakalarının yarısında virüsün, semptomlar kaybolduktan sonra 1 ila 8 gün daha vücutta kaldığını tespit etti.

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