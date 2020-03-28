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Ünlü Türk doktor Mehtem Öz'den coronavirüse (Kovid-19) karı çağrı: Panik yapmayın

, Coronavirüs salgınına karşı önerilerde bulundu. Doktor Mehmet Öz, yeni tip Coronavirüs vakalarındaki artışın ardından çağrı yaptı: Virüsü ciddiye alın, panik yapmayın.

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Panikten kaçın

Doktor Mehmet Öz, Coronavirüs salgınına karşı önerilerde bulundu. Öz, Covid-19 salgı sona erene kadar sakinliklerini korumaları gerektiğini söyledi. Öz, paniğin kişinin sağlığında yıkıcı etkisi olabileceği uyarısında bulunarak, "Panik, sizi başarılı olmanız için gereken sakinlikten uzaklaştırır" dedi. Küçük ağrı ve öksürüklerde bile virüse yakalanıldığı düşüncesinin oluştuğuna işaret eden Öz, bu durumun endişeden kaynaklandığının ve bundan uzak durulması gerektiğinin altını çizdi. Öz, 'da yapılan bir araştırmada "Kovid-19'un yavaş mutasyona uğradığının tespit edildiği" iddiaları bulunduğuna değinerek, bu gelişmenin hastaların tedavisine önemli katkısının olacağını belirtti...

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