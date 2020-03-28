Coronavirüse (Kovid-19) karşı kadınlar erkeklerden daha şanslı

Universıty College London'da görevli Prof. Dr. Sarah Hawkes, corona virüsünün kadın ve erkekler arasındaki durumunu gözler önüne serdi. Salgının ilk ortaya çıktığı Çin'deki verilerle çalışmasına başlayan Hawkes, erkeklerde hem pozitif vaka sayısının hem de ölüm oranının daha yüksek olduğunu gördü. Çin'de tespit edilen vakalarda erkeklerde ölüm oranı yüzde 2.8, kadınlarda ise yüzde 1.7 olarak kayıtlara geçti. Hawkes, Çin'in ardından İtalya, İspanya, Fransa, Almanya, Güney Kore ve İran'ı mercek altına aldı. Açıklanan verilere göre İtalya'da hayatını kaybeden hastaların yüzde 71'i erkek. İspanya'da ise yaşamını yitiren erkeklerin, kadınların iki katı olduğu belirtiliyor.

Dr. Sarah Hawkes, kadınlardaki östrojenin bu hastalığa karşı önemli bir kalkan olduğunu söyledi.