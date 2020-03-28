Bugünkü
Takvim

Coronavirüse (Kovid-19) karşı kadınlar erkeklerden daha şanslı

Universıty College London'da görevli Prof. Dr. , corona virüsünün kadın ve erkekler arasındaki durumunu gözler önüne serdi. Salgının ilk ortaya çıktığı Çin'deki verilerle çalışmasına başlayan Hawkes, erkeklerde hem pozitif vaka sayısının hem de ölüm oranının daha yüksek olduğunu gördü.

ABONE OL
Kadınlar daha şanslı

Universıty College London'da görevli Prof. Dr. , corona virüsünün kadın ve erkekler arasındaki durumunu gözler önüne serdi. Salgının ilk ortaya çıktığı Çin'deki verilerle çalışmasına başlayan Hawkes, erkeklerde hem pozitif vaka sayısının hem de ölüm oranının daha yüksek olduğunu gördü. Çin'de tespit edilen vakalarda erkeklerde ölüm oranı yüzde 2.8, kadınlarda ise yüzde 1.7 olarak kayıtlara geçti. Hawkes, Çin'in ardından , , , , ve 'ı mercek altına aldı. Açıklanan verilere göre İtalya'da hayatını kaybeden hastaların yüzde 71'i erkek. İspanya'da ise yaşamını yitiren erkeklerin, kadınların iki katı olduğu belirtiliyor.

Dr. Sarah Hawkes, kadınlardaki östrojenin bu hastalığa karşı önemli bir kalkan olduğunu söyledi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Sağlık Coronavirüse (Kovid-19) karşı kadınlar erkeklerden daha şanslı
Diğer Sağlık Haberleri Tüm sağlık haberleri
Tüm Sağlık Haberleri