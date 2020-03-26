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Bilim insanları açıkladı! İşte vücudun en çok ihtiyaç duyduğu 20 besin

Bilim insanları açıkladı! İşte vücudun en çok ihtiyaç duyduğu 20 besin! Besinler vücudumuzun ihtiyaç duyduğu vitamin ve mineralleri sağlayarak sağlıklı bir birey olmamızı sağlar. Bilim insanları 1000 çeşit ham besin maddesini araştırdı ve bunun sonucunda vücudun en çok ihtiyaç duyduğu besinleri ortaya çıkardı. Peki vücudumuzun ihtiyaç duyduğu en faydalı besinler nelerdir? İşte vücudumuzun ihtiyaç duyduğu en besleyici besinler...

26.03.2020 06:33 - Son Güncelleme:
Bilim insanları açıkladı! İşte vücudun en çok ihtiyaç duyduğu 20 besin

1000 çeşit ham besin maddesini inceledikten sonra araştırmacılar vücudun ihtiyaç duyduğu en önemli besin maddelerini sıraladı. İşte vücudun en çok ihtiyaç duyduğu en besleyici 20 bitkisel gıda...

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Bilim insanları açıkladı! İşte vücudun en çok ihtiyaç duyduğu 20 besin

20. Uzun saplı brokoli
22 kalori (100 g) Besin puanı: 62
Bildiğimiz brokoliden farklıdır. Sapları daha uzun, çiçek kısmı daha küçük olan bu sebze turpgillerdendir.

Bilim insanları açıkladı! İşte vücudun en çok ihtiyaç duyduğu 20 besin

19. Acı biber
324 kalori (100 g) Besin puanı: 62
Capsicum bitkisinin meyvesi olan acı biber, kapsaisinoid, karotenoid ve askorbik asit ve antioksidanlar bakımından zengindir.

Bilim insanları açıkladı! İşte vücudun en çok ihtiyaç duyduğu 20 besin

18. Kara lahana
32 kalori (100 g) Besin puanı: 63
Ortasında yumrusu olmayan bir tür lahana.

Bilim insanları açıkladı! İşte vücudun en çok ihtiyaç duyduğu 20 besin

17. Fesleğen / reyhan
23 kalori (100 g) Besin puanı: 63
Kalbi korumada etkili bir bitki olarak biliniyor. Mantara ve bakteriye karşı etkili olduğu sanılıyor.

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