Cildinizi gül suyuyla besleyin

Coronavirüs nedeniyle fazla kolonya ve dezenfektan kullanımı ellere zarar veriyor. Kuruma, çatlama hatta egzama görülebiliyor.
Plastik Cerrah Op. Dr Evrim Uçkunkaya, cildimizi koruyacak önerileri açıklıyor: "Doğal nemlendirici olarak gül suyu kullanın. Ellerinizi ve yüzünüzü her sabah gül suyu ile temizleyin ve ferahlandırın."
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