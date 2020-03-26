Cildinizi gül suyuyla besleyin

Coronavirüs nedeniyle fazla kolonya ve dezenfektan kullanımı ellere zarar veriyor. Kuruma, çatlama hatta egzama görülebiliyor.

Plastik Cerrah Op. Dr Evrim Uçkunkaya, cildimizi koruyacak önerileri açıklıyor: "Doğal nemlendirici olarak gül suyu kullanın. Ellerinizi ve yüzünüzü her sabah gül suyu ile temizleyin ve ferahlandırın."