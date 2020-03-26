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Cildinizi yla besleyin

Coronavirüs nedeniyle fazla kolonya ve dezenfektan kullanımı ellere zarar veriyor. Kuruma, çatlama hatta egzama görülebiliyor. Plastik Cerrah Op. Dr , cildimizi koruyacak önerileri açıklıyor...

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Cildinizi gül suyuyla besleyin

Coronavirüs nedeniyle fazla kolonya ve dezenfektan kullanımı ellere zarar veriyor. Kuruma, çatlama hatta egzama görülebiliyor.

Plastik Cerrah Op. Dr , cildimizi koruyacak önerileri açıklıyor: "Doğal nemlendirici olarak kullanın. Ellerinizi ve yüzünüzü her sabah gül suyu ile temizleyin ve ferahlandırın."

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