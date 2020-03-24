Kronik hastaların, kendilerini sağlıklı bireylerden daha çok koruması gerekiyor. Hastalığın yayılmaya devam ettiği bu günlerde evlerden çıkmayarak kendilerini muhafaza etmeliler. Özellikle solunum yolu hastalığı olanlar, yaşam alanlarını sık sık havalandırmalı. Kronik hastaların, beslenmeye de çok dikkat etmeleri gerekiyor...
Kronik hastalar önlem alsın
Kronik hastaların, kendilerini sağlıklı bireylerden daha çok koruması gerekiyor. Hastalığın yayılmaya devam ettiği bu günlerde evlerden çıkmayarak kendilerini muhafaza etmeliler.
- Sağlık
- 24.03.2020
- Gazete
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