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Uzmanlar coronavirüse karşı doğal yöntemler önerdi: Adaçayıyla gargara yapın

Üroloji ve . Dr. , beslenme konusunda önemli bilgiler verdi. Çelik, "Vatandaşlarımızdan sarımsak ve soğan tüketmelerini istiyoruz. Bunun yanı sıra adaçayını gargara yaparak sabah akşam kullansınlar. Kekik akciğerlere faydası olduğu için günde iki bardak kadar içmek gerekir." dedi.

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Adaçayıyla gargara yapın
Üroloji ve . Dr. , beslenme konusunda önemli bilgiler verdi: Vatandaşlarımızdan sarımsak ve soğan tüketmelerini istiyoruz. Bunun yanı sıra adaçayını gargara yaparak sabah akşam kullansınlar. Kekik akciğerlere faydası olduğu için günde iki bardak kadar içmek gerekir. Bir de karanfil öneriyoruz. On dakika kadar kaynatılmış bir bardak suyun içerisine bir tatlı kaşığı kadar iyice ezilmiş karanfil atarak demlenmesini sağladıktan sonra gargara yaparak içmekte fayda var. Bunlar bağışıklık sistemini artır. Corona ile mücadelede fayda sağlar.

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