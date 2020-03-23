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Coronavirüsle mücadelede kullanın!

Prof. Dr. , Coronavirüs'le olan savaşta nun önemine dikkat çekti. Hasde, "Genel temizlik için 100 ölçü suya 1 ölçü çamaşır suyu yeterli olur, yani 10 litre suya 100 cc çamaşır suyu eklenerek elde edilecek solüsyonla yerler silinebilir, tuvalet ve lavabolar temizlenebilir." dedi.

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Çamaşır suyu kullanın!
Prof. Dr. , Coronavirüs'le olan savaşta nun önemine dikkat çekti: "Genel temizlik için 100 ölçü suya 1 ölçü çamaşır suyu yeterli olur, yani 10 litre suya 100 cc çamaşır suyu eklenerek elde edilecek solüsyonla yerler silinebilir, tuvalet ve lavabolar temizlenebilir. Dışarıdan eve gelindiğinde hiçbir şeye dokunmadan önce eller su ve sabunla yıkanmalıdır. Hiçbir kişisel eşya ortak kullanılmamalıdır.

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