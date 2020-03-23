Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Metin Hasde, Coronavirüs'le olan savaşta çamaşır suyunun önemine dikkat çekti: "Genel temizlik için 100 ölçü suya 1 ölçü çamaşır suyu yeterli olur, yani 10 litre suya 100 cc çamaşır suyu eklenerek elde edilecek solüsyonla yerler silinebilir, tuvalet ve lavabolar temizlenebilir. Dışarıdan eve gelindiğinde hiçbir şeye dokunmadan önce eller su ve sabunla yıkanmalıdır. Hiçbir kişisel eşya ortak kullanılmamalıdır.
Coronavirüsle mücadelede çamaşır suyu kullanın!
Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Metin Hasde, Coronavirüs'le olan savaşta çamaşır suyunun önemine dikkat çekti. Hasde, "Genel temizlik için 100 ölçü suya 1 ölçü çamaşır suyu yeterli olur, yani 10 litre suya 100 cc çamaşır suyu eklenerek elde edilecek solüsyonla yerler silinebilir, tuvalet ve lavabolar temizlenebilir." dedi.
- Sağlık
- 23.03.2020
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