Coronavirüs'e karşı organik beslenin!

Prof. Dr. Osman Erk, Coronavirüs'e karşı düzenli beslenilmesi gerektiğini açıkladı. Önerilerini şöyle sıraladı:
● Taze, temiz, mevsiminde üretilen, yerel, mümkünse organik, rengarenk besinlerden oluşan çoğunlukla bitkisel bir beslenme tarzı bağışıklğı destekler.
● Milyonlarca yıl biyolojik atalarımız hiçbir ilaç ve aşı kullanmadan hayatlarını devam ettirdiler.
● Özellikle; lahana, brokoli, sarımsak, dutsu meyveler, mantar, kakule gibi baharatlar bağışıklık sistemini destekler.
● Yeterli ve kaliteli uyku, fizik egzersiz, sigara, alkol, uyuşturucu kullanmamak bağışıklık sistemini destekler...
Prof. Dr. Osman Erk
● Taze, temiz, mevsiminde üretilen, yerel, mümkünse organik, rengarenk besinlerden oluşan çoğunlukla bitkisel bir beslenme tarzı bağışıklğı destekler.
● Milyonlarca yıl biyolojik atalarımız hiçbir ilaç ve aşı kullanmadan hayatlarını devam ettirdiler.
● Özellikle; lahana, brokoli, sarımsak, dutsu meyveler, mantar, kakule gibi baharatlar bağışıklık sistemini destekler.
● Yeterli ve kaliteli uyku, fizik egzersiz, sigara, alkol, uyuşturucu kullanmamak bağışıklık sistemini destekler...
Prof. Dr. Osman Erk
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