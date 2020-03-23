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Coronavirüs'e karşı organik beslenin!

Prof. Dr. , Coronavirüs'e karşı düzenli beslenilmesi gerektiğini açıkladı. Erk, ", temiz, mevsiminde üretilen, yerel, mümkünse organik, rengarenk besinlerden oluşan çoğunlukla bitkisel bir beslenme tarzı bağışıklğı destekler" dedi.

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Organik beslenin!
Prof. Dr. Osman Erk, Coronavirüs'e karşı düzenli beslenilmesi gerektiğini açıkladı. Önerilerini şöyle sıraladı:

, temiz, mevsiminde üretilen, yerel, mümkünse organik, rengarenk besinlerden oluşan çoğunlukla bitkisel bir beslenme tarzı bağışıklğı destekler.

● Milyonlarca yıl biyolojik atalarımız hiçbir ilaç ve aşı kullanmadan hayatlarını devam ettirdiler.

● Özellikle; lahana, brokoli, sarımsak, dutsu meyveler, mantar, kakule gibi baharatlar bağışıklık sistemini destekler.

● Yeterli ve kaliteli uyku, fizik egzersiz, sigara, alkol, uyuşturucu kullanmamak bağışıklık sistemini destekler...


Prof. Dr.

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