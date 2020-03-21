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e karşı bağışıklık sistemini nasıl güçlendirebiliriz? 'dan kelle paça sonrası yeni öneri:

Dünya e karşı mücadele verirken, virüsten korunmanın en önemli kriterlerinden bir tanesi de bağışıklık sistemini güçlü tutmak. Peki koronavirüse karşı bağışıklık sistemini nasıl güçlendirebiliriz? Prof. Dr. A Haber canlı yayınında yanıtladı.

  • Sağlık
  • 21.03.2020 10:40
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  • Son Güncelleme: 21.03.2020 10:48
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Dünya genelinde yeni tip (Kovid-19) salgınında can kaybı 11 bini aştı. Dünya Sağlık Örgütü'nün covid-19 için "pandemic" açıklamasında bulunması sonrası insanlar bu salgından nasıl korunabiliriz sorusunun cevabını aramaya başladı. Uzmanlar yeni tip koronavirüse karşı insanların elindeki en büyük silahın, bağışıklık sistemini güçlü tutmaları olduğunu belirtti.



KORONAYA KARŞI
"Koronavirüsü önlemek için sabah akşam kelle paça için" açıklamasıyla tartışma yaratan Prof. Dr. A Haber canlı yayınında yeni açıklamalarda bulundu. Karatay, ''Koronavirüse karşı bağışıklık sistemini nasıl güçlendirebiliriz?'' sorusuna ''Koronavirüsten korunmak için yumurta yemekten korkmayın'' açıklamasında bulundu.

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