

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında can kaybı 11 bini aştı. Dünya Sağlık Örgütü'nün covid-19 için "pandemic" açıklamasında bulunması sonrası insanlar bu salgından nasıl korunabiliriz sorusunun cevabını aramaya başladı. Uzmanlar yeni tip koronavirüse karşı insanların elindeki en büyük silahın, bağışıklık sistemini güçlü tutmaları olduğunu belirtti.







KORONAYA KARŞI YUMURTA

"Koronavirüsü önlemek için sabah akşam kelle paça için" açıklamasıyla tartışma yaratan Prof. Dr. Canan Karatay A Haber canlı yayınında yeni açıklamalarda bulundu. Karatay, ''Koronavirüse karşı bağışıklık sistemini nasıl güçlendirebiliriz?'' sorusuna ''Koronavirüsten korunmak için yumurta yemekten korkmayın'' açıklamasında bulundu.