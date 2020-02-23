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Canan Karatay son dakika koronavirüs açıklamasıyla herkesi şoke etti: Neden bunlar söylenmiyor?

Prof. Dr. Canan Karatay, koronavirüs hakkında yaptığı açıklamayla herkesi şoke etti. 12 Aralık tarihine Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsü Kovid-19 nedeniyle şuana kadar 2.461 kişi hayatını kaybederken, salgın 78 binin üzerinde kişi de görüldü. Son olarak koronavirüsün İran'da can alması nedeniyle kırmızı alarma geçilirken, bilim insanları hastalığın tedavisi için yoğun çalışmalarına devam ediyor. İç hastalıkları ve kardiyoloji uzmanı Prof. Dr.Canan Karatay'ın, Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya hızla yayılan öldürücü salgın koronavirüs açıklaması oldukça şaşırtıcı. Canan Karatay yaptığı açıklamada kelle paçaya dikkat çekerken, koronavirüsün yeni bir şey olmadığını senelerdir birlikte yaşadığımızı belirtti. İşte Canan Karatay'dan son dakika koronavirüs açıklaması.

23.02.2020 12:17 - Son Güncelleme: 23.02.2020 12:36
Canan Karatay son dakika koronavirüs açıklamasıyla herkesi şoke etti: Neden bunlar söylenmiyor?

Canan Karatay, herkesin merakla beklediği koronavirüsle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Hayatını kaybedenlerin çoğunun 80 yaş üstü olduğunu söyleyen Karatay, koronavirüs için 'dünyayı korkutacak bir olay değil' dedi.

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Canan Karatay son dakika koronavirüs açıklamasıyla herkesi şoke etti: Neden bunlar söylenmiyor?

İŞTE CANAN KARATAY'IN KORONAVİRÜS AÇIKLAMASI
Kelle paçayı hala öneriyorum. Her seferinde yeni bir şey piyasa sürüyor. Asırlardan beri uygulananları söylüyorum.

Canan Karatay son dakika koronavirüs açıklamasıyla herkesi şoke etti: Neden bunlar söylenmiyor?

"YENİ BİR ŞEY DEĞİL!"

Korona virüsü yeni bir şey değil. Şimdiye kadar 6 tane koronavirüsü var yedinci 19 oldu. Senelerdir birlikte yaşıyoruz. CDC raporuna göre ocak ayına kadar 15 milyon kişi garip olmuş Amerika'da. Bunun 140 bini hastaneye yatmış ve 18 ocak ayına kadar 8 bin 200 kişisi vefat etti. Neden bunlar söylenmiyor da korona söyleniyor? Dünyada her sene bu kadar kişi ölüyor zaten.

Canan Karatay son dakika koronavirüs açıklamasıyla herkesi şoke etti: Neden bunlar söylenmiyor?

Çin'de ölenlerin yaşı 80 yaşın üzerinde. Ölenler birçok hastalığı olanlar. Bu kadar dünyayı korkutacak bir olay değil. Bizim vücudumuzda zaten virüsler var. Biz asırlardır virüslerle yaşıyoruz.

Canan Karatay son dakika koronavirüs açıklamasıyla herkesi şoke etti: Neden bunlar söylenmiyor?

Bunun için bir kere virüs. Ben korona ve grip virüsünden bahsediyorum. Kelle paça güç veriyor. Bağışıklık sistemi güçlü olanlar ölmüyorlar, hastalanmıyorlar. Daha önce gördüğümüz diğer salgınlar var. Diğer salgınlardan daha az ölüme neden oldu.

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