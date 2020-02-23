Canan Karatay son dakika koronavirüs açıklamasıyla herkesi şoke etti: Neden bunlar söylenmiyor?
Prof. Dr. Canan Karatay, koronavirüs hakkında yaptığı açıklamayla herkesi şoke etti. 12 Aralık tarihine Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsü Kovid-19 nedeniyle şuana kadar 2.461 kişi hayatını kaybederken, salgın 78 binin üzerinde kişi de görüldü. Son olarak koronavirüsün İran'da can alması nedeniyle kırmızı alarma geçilirken, bilim insanları hastalığın tedavisi için yoğun çalışmalarına devam ediyor. İç hastalıkları ve kardiyoloji uzmanı Prof. Dr.Canan Karatay'ın, Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya hızla yayılan öldürücü salgın koronavirüs açıklaması oldukça şaşırtıcı. Canan Karatay yaptığı açıklamada kelle paçaya dikkat çekerken, koronavirüsün yeni bir şey olmadığını senelerdir birlikte yaşadığımızı belirtti. İşte Canan Karatay'dan son dakika koronavirüs açıklaması.
"YENİ BİR ŞEY DEĞİL!"
Korona virüsü yeni bir şey değil. Şimdiye kadar 6 tane koronavirüsü var yedinci 19 oldu. Senelerdir birlikte yaşıyoruz. CDC raporuna göre ocak ayına kadar 15 milyon kişi garip olmuş Amerika'da. Bunun 140 bini hastaneye yatmış ve 18 ocak ayına kadar 8 bin 200 kişisi vefat etti. Neden bunlar söylenmiyor da korona söyleniyor? Dünyada her sene bu kadar kişi ölüyor zaten.