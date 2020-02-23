Canan Karatay son dakika koronavirüs açıklamasıyla herkesi şoke etti: Neden bunlar söylenmiyor?

"YENİ BİR ŞEY DEĞİL!"

Korona virüsü yeni bir şey değil. Şimdiye kadar 6 tane koronavirüsü var yedinci 19 oldu. Senelerdir birlikte yaşıyoruz. CDC raporuna göre ocak ayına kadar 15 milyon kişi garip olmuş Amerika'da. Bunun 140 bini hastaneye yatmış ve 18 ocak ayına kadar 8 bin 200 kişisi vefat etti. Neden bunlar söylenmiyor da korona söyleniyor? Dünyada her sene bu kadar kişi ölüyor zaten.