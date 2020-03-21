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Son dakika: virüs inde yeni dönem! 15 dakikada sonuç verebilen hızlı kiti devrede

: Artık Yeni virüs sında, 60-90 dakika içinde kapsamlı sonuç alınmasına olanak tanıyan yerli tanı kitinin yanı sıra 15 dakikada sonuç verebilen hızlı tanı kiti de kullanılacak.

  • Güncel
  • 21.03.2020 16:32
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  • Son Güncelleme: 21.03.2020 16:41
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Koronavirüs testinde yeni dönem!

tüm dünyada etkili olan ve binlerce insanın ölümüne neden olan Yeni corona virüs salgınına karşı tedbirleri artırıyor.

Bakanlık virüsün yayılımını önlemek amacıyla Bilim Kurulunun önerisiyle sayısını artırdı. Test yapılabilen labaratuvar sayısını genişleten Bakanlık şimdi de 15 dakika gibi kısa bir sürede sonuç alınabilecek kitlerini uygulamaya başladı.



Artık Yeni corona virüs tanısında, 60-90 dakika içinde kapsamlı sonuç alınmasına olanak tanıyan yerli tanı kitinin yanı sıra 15 dakikada sonuç verebilen hızlı tanı kiti de kullanılacak.



BAKAN KOCA AÇIKLAMIŞTI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın TBMM'de, hızlı sonuç veren antijenden geliştirilmiş tanı kitinin Türkiye genelinde tüm illere dağıtılma kararı alındığını açıklamasının ardın Bakanlık harekete geçti.



15 dakika sonuç alınabilen tanı kiti temin edilerek Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Viroloji Laboratuvarında tanıtıldı.

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