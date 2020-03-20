Koronavirüse karşı bağışıklık sisteminizi güçlendirin! Bağışıklık sistemini güçlendirici besinler...
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızlı bir şekilde dünyaya yayılan koronavirüs tüm insanlığı tehdit ediyor. Türkiye'de de görülen koronavirüs için vatandaşlar önlem almaya çalışıyor. Bu önlemlerin başında bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi gerekiyor. Koronavirüse karşı güçlü bir bağışıklık sistemi şart. Peki bağışıklık sistemini güçlendiren besinler nelerdir? İşte o liste...
C VİTAMİNDEN ZENGİN BESLENMEYE ÖZEN GÖSTERİN
Sigara içen bireylerin günlük C vitamini gereksinimi içmeyenlere göre 2 kat fazladır.
C vitamini bağışıklık sistemini güçlendirirken aynı zamanda da iyi bir enfeksiyon savardır.
Kuşburnu, domates, soğan, yeşilbiber, kırmızı biber maydanoz, tere, roka, brokoli, karnabahar, ıspanak, portakal, limon, mandalina, kivi gibi besinler güçlü C vitamini kaynaklarıdır.
ÇİNKODAN ZENGİN BESİNLER TÜKETİN
Çinko bağışıklık sisteminin temel mekanizmasında önemli bir role sahiptir. İmmün sistemini de güçlendirerek hastalıktan korunmamızda bize güçlü bir destek sağlar.
Hindi eti, kabak çekirdeği, kuru baklagiller, deniz ürünleri, rüşeym, susam, fındık, badem, ceviz, fıstık gibi besinlere yer vermelisiniz.