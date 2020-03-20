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Koronavirüse karşı bağışıklık sisteminizi güçlendirin! Bağışıklık sistemini güçlendirici besinler...

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızlı bir şekilde dünyaya yayılan koronavirüs tüm insanlığı tehdit ediyor. Türkiye'de de görülen koronavirüs için vatandaşlar önlem almaya çalışıyor. Bu önlemlerin başında bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi gerekiyor. Koronavirüse karşı güçlü bir bağışıklık sistemi şart. Peki bağışıklık sistemini güçlendiren besinler nelerdir? İşte o liste...

20.03.2020 09:19 - Son Güncelleme: 20.03.2020 09:22
Koronavirüse karşı bağışıklık sisteminizi güçlendirin! Bağışıklık sistemini güçlendirici besinler...

SELENYUMDAN ZENGİN BESİNLER TÜKETİN

Selenyum, Bağışıklık sistemini güçlendiren bir mineraldir.

Deniz ürünleri, ton balığı, mantar, susam, tam tahıllar, sarımsak, soğan, yumurta ve tavuk eti selenyumun en iyi kaynaklarıdır.

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Koronavirüse karşı bağışıklık sisteminizi güçlendirin! Bağışıklık sistemini güçlendirici besinler...

C VİTAMİNDEN ZENGİN BESLENMEYE ÖZEN GÖSTERİN

Sigara içen bireylerin günlük C vitamini gereksinimi içmeyenlere göre 2 kat fazladır.

C vitamini bağışıklık sistemini güçlendirirken aynı zamanda da iyi bir enfeksiyon savardır.

Kuşburnu, domates, soğan, yeşilbiber, kırmızı biber maydanoz, tere, roka, brokoli, karnabahar, ıspanak, portakal, limon, mandalina, kivi gibi besinler güçlü C vitamini kaynaklarıdır.

Koronavirüse karşı bağışıklık sisteminizi güçlendirin! Bağışıklık sistemini güçlendirici besinler...

ÇİNKODAN ZENGİN BESİNLER TÜKETİN

Çinko bağışıklık sisteminin temel mekanizmasında önemli bir role sahiptir. İmmün sistemini de güçlendirerek hastalıktan korunmamızda bize güçlü bir destek sağlar.

Hindi eti, kabak çekirdeği, kuru baklagiller, deniz ürünleri, rüşeym, susam, fındık, badem, ceviz, fıstık gibi besinlere yer vermelisiniz.

Koronavirüse karşı bağışıklık sisteminizi güçlendirin! Bağışıklık sistemini güçlendirici besinler...

PROTEİNDEN ZENGİN BESİNLER TÜKETİN

Enfeksiyon geçirilen dönemlerde, protein kaynaklarının yeterli tüketilmesi, vücutta oluşan yıkımı yapıma çevirmesi için oldukça önemlidir.

Proteinin en iyi kaynakları yumurta, kırmızı et, tavuk, balık, hindi eti, peynirdir.

Koronavirüse karşı bağışıklık sisteminizi güçlendirin! Bağışıklık sistemini güçlendirici besinler...

OMEGA 3 KAYNAĞI

Omega 3'ün bağışıklığı destekleyici ve güçlendirici özelliği vardır.

Haftada 2 kez balık tüketilmelidir.

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