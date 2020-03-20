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Koronavirüse karşı bağışıklık sisteminizi güçlendirin! Bağışıklık sistemini güçlendirici besinler...

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızlı bir şekilde dünyaya yayılan koronavirüs tüm insanlığı tehdit ediyor. Türkiye'de de görülen koronavirüs için vatandaşlar önlem almaya çalışıyor. Bu önlemlerin başında bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi gerekiyor. Koronavirüse karşı güçlü bir bağışıklık sistemi şart. Peki bağışıklık sistemini güçlendiren besinler nelerdir? İşte o liste...

20.03.2020 09:19 - Son Güncelleme: 20.03.2020 09:22 BU GALERİYİ PAYLAŞ





