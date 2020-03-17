Coronavirüs, dünyaya korku saldı. Mercan Yurdakuler ise temizlik için kimyasallar yerine doğal yöntemlerin tercih edilmesi gerektiğini vurguladı. Evde yapılabilecek doğal dezenfektan tariflerini paylaştı:
İşte Coronavirüs'e (Covid-19) karşı evde yapılabilecek doğal dezenfektanlar...
Virüsten korunmak için herkes kendi tedbirini aldı. Kolonya ve dezenfektan satışları patladı. Deterjan rafları boş kaldı. Uzmanlar, evde yapılacak doğal temizleyici tariflerini açıkladı.
- Sağlık
- 17.03.2020
- Gazete
Coronavirüs, dünyaya korku saldı. Mercan Yurdakuler ise temizlik için kimyasallar yerine doğal yöntemlerin tercih edilmesi gerektiğini vurguladı. Evde yapılabilecek doğal dezenfektan tariflerini paylaştı:
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