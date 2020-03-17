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İşte Coronavirüs'e (Covid-19) karşı evde yapılabilecek doğal dezenfektanlar...

Virüsten korunmak için herkes kendi tedbirini aldı. Kolonya ve dezenfektan satışları patladı. Deterjan rafları boş kaldı. Uzmanlar, evde yapılacak doğal temizleyici tariflerini açıkladı.

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Coronavirüs, dünyaya korku saldı. Mercan Yurdakuler ise temizlik için kimyasallar yerine doğal yöntemlerin tercih edilmesi gerektiğini vurguladı. Evde yapılabilecek doğal dezenfektan tariflerini paylaştı:

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