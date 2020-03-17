Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan Coronavirüs, dünyaya korku yaydı. İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Erk, risk gruplarını ve ülkemizin aldığı tedbirleri açıkladı.



Prof. Dr. Osman Erk

NÜFUSUMUZ GENÇ...

Bu virüste en büyük riskin yaş olduğunu belirten Prof. Dr. Osman Erk, ülkemizde genç nüfusun fazla olduğunu ve yaş ortalamasının 30 olduğunu vurguladı. "Avrupa'da ölüm oranlarının en yüksek olduğu ülke olan İtalya'da ise ortalama yaş 46. İtalya, zamanında önlem almadığı ve lakayt davrandığı için bu felaketi yaşıyor. Türkiye zamanında önlemlerini kararlılıkla aldı. Çin, Irak, İtalya gibi ülkelerle hemen hava trafiğini durdurdu. Akılcı davrandı. Tüm bu faktörler hastalığın çok az görülmesine yol açtı" ifadesini kullandı.