Bugünkü
Takvim

Coronavirüs (Kovid-19) i rahatlatan açıklama: Salgın ülkemizi teğet geçecek

İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. , Coronavirüs tedbirlerini değerlendirdi: , önlemleri zamanında aldı. Paniğe kapılmayın. Salgın ülkemizi teğet geçecek.

ABONE OL
Panik yapmayın önlem alın

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan Coronavirüs, dünyaya korku yaydı. İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Erk, risk gruplarını ve ülkemizin aldığı tedbirleri açıkladı.


Prof. Dr. Osman Erk

NÜFUSUMUZ GENÇ...
Bu virüste en büyük riskin yaş olduğunu belirten Prof. Dr. , ülkemizde genç nüfusun fazla olduğunu ve yaş ortalamasının 30 olduğunu vurguladı. "Avrupa'da ölüm oranlarının en yüksek olduğu ülke olan 'da ise ortalama yaş 46. İtalya, zamanında önlem almadığı ve lakayt davrandığı için bu felaketi yaşıyor. zamanında önlemlerini kararlılıkla aldı. , Irak, İtalya gibi ülkelerle hemen hava trafiğini durdurdu. Akılcı davrandı. Tüm bu faktörler hastalığın çok az görülmesine yol açtı" ifadesini kullandı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Sağlık Coronavirüs (Kovid-19) için rahatlatan açıklama: Salgın ülkemizi teğet geçecek
Diğer Sağlık Haberleri Tüm sağlık haberleri
Tüm Sağlık Haberleri