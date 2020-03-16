Karaciğer dostu tere

Akciğerleri güçlendiren tere, toksinleri temizler. Mesane ve böbrek taşı oluşumunu önler. Stres ve yorgunluğu alır. Saçları güçlendirir. Karaciğeri korur. Akciğerleri güçlendiren tere, toksinleri temizler. Mesane ve böbrek taşı oluşumunu önler. Stres ve yorgunluğu alır. Saçları güçlendirir. Karaciğeri korur.
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