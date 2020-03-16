Bugünkü
Takvim

lama sağlık

Protein, vitamin ve mineral deposu , içerdiği Omega-3 yağ asitleri sayesinde şifa dağıtıyor. , sağlıklı ve uzun bir hayat için haftada 2-3 defa balık tüketilmesini öneriyor.

ABONE OL
Balıklama sağlık

Protein, vitamin ve mineral deposu , içerdiği Omega-3 yağ asitleri sayesinde şifa dağıtıyor. , sağlıklı ve uzun bir hayat için haftada 2-3 defa balık tüketilmesini öneriyor.

HAMSİ ÇOK FAYDALI
"Balık, hücreleri yeniler. Kalp damar hastalıkları riskinin azaltır. Alzheimer'a karşı vücudu korur. Özellikle uskumru, somon, sardalya ve hamsi gibi yağlı balıkların daha fazla Omega-3 içerir" diyor. Bu balıkların kızartma yerine buğulama yöntemiyle pişirilmesinin daha faydalı olduğunu sözlerine ekliyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Sağlık Balıklama sağlık
Diğer Sağlık Haberleri Tüm sağlık haberleri
Tüm Sağlık Haberleri