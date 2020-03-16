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’ın kokusu çıktı

İnsan ömrünün uzamasıyla birlikte, 'ın görülme sıklığı artıyor. Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. , bu hastalığın koku alma problemiyle belirti verdiğini söylüyor.

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Alzheimer’ın kokusu çıktı
İnsan ömrünün uzamasıyla birlikte, Alzheimer'ın görülme sıklığı artıyor. Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. , bu hastalığın koku alma problemiyle belirti verdiğini söylüyor. "Koku alma problemi kafa travması ve tümör oluşumunun habercisi de olabilir. Kişinin şikayetine göre özel koku testleri ve tomografi ile MR görüntüleme yapılabilir. İlgili bölümce değerlendirme yapılıp tedavi sonrası takip ve koku alma egzersizleri önerilebilir" diyor.

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