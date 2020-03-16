İnsan ömrünün uzamasıyla birlikte, Alzheimer'ın görülme sıklığı artıyor. Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Selçuk Göçmen, bu hastalığın koku alma problemiyle belirti verdiğini söylüyor. "Koku alma problemi kafa travması ve tümör oluşumunun habercisi de olabilir. Kişinin şikayetine göre özel koku testleri ve tomografi ile MR görüntüleme yapılabilir. İlgili bölümce değerlendirme yapılıp tedavi sonrası takip ve koku alma egzersizleri önerilebilir" diyor.
Alzheimer’ın kokusu çıktı
İnsan ömrünün uzamasıyla birlikte, Alzheimer'ın görülme sıklığı artıyor. Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Selçuk Göçmen, bu hastalığın koku alma problemiyle belirti verdiğini söylüyor.
- Sağlık
- 16.03.2020
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.