İçerdiği lif sayesinde pırasa, şifa dağıtıyor. Antioksidan etkisi göstererek prostat ve kolon kanserine karşı koruyor. Kolesterolü düşürüyor. Kalp krizi riskini azaltıyor. Kabızlık sorununu bitiriyor. Öksürüğü kesiyor. Kan şekerini dengeliyor.
Prostatın çaresi pırasa
İçerdiği lif sayesinde pırasa, şifa dağıtıyor. Antioksidan etkisi göstererek prostat ve kolon kanserine karşı koruyor. Kolesterolü düşürüyor. Kalp krizi riskini azaltıyor. Kabızlık sorununu bitiriyor. Öksürüğü kesiyor. Kan şekerini dengeliyor.
- Sağlık
- 15.03.2020
- Gazete
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