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Prostatın çaresi pırasa

lif sayesinde pırasa, şifa dağıtıyor. Antioksidan etkisi göstererek prostat ve kolon ine karşı koruyor. düşürüyor. krizi riskini azaltıyor. sorununu bitiriyor. kesiyor. şekerini dengeliyor.

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Prostatın çaresi pırasa
İçerdiği lif sayesinde pırasa, şifa dağıtıyor. Antioksidan etkisi göstererek prostat ve kolon kanserine karşı koruyor. düşürüyor. krizi riskini azaltıyor. Kabızlık sorununu bitiriyor. kesiyor. şekerini dengeliyor.

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