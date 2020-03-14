Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 14 Mart Tıp Bayramı vesilesiyle Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu.
Bakan Albayrak, paylaşımında "İnsan hayatının kıymetini en üstün değer bilerek her türlü risk altında görevlerini ifa etmekten kaçınmayan, kıymetleri bir gün değil her gün anılmaya layık tüm sağlık çalışanlarımızın #14MartTıpBayramı'nı kutluyorum." ifadelerine yer verdi.
Bakan Albayrak, paylaşımında "İnsan hayatının kıymetini en üstün değer bilerek her türlü risk altında görevlerini ifa etmekten kaçınmayan, kıymetleri bir gün değil her gün anılmaya layık tüm sağlık çalışanlarımızın #14MartTıpBayramı'nı kutluyorum." ifadelerine yer verdi.
İnsan hayatının kıymetini en üstün değer bilerek her türlü risk altında görevlerini ifa etmekten kaçınmayan, kıymetleri bir gün değil her gün anılmaya layık tüm sağlık çalışanlarımızın #14MartTıpBayramı'nı kutluyorum.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) March 14, 2020
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