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: İnsan hayatının kıymetini en üstün değer bilerek her türlü risk altında görevlerini ifa etmekten kaçınmayan, kıymetleri bir gün değil her gün anılmaya layık tüm sağlık çalışanlarımızın #14MartTıpBayramı’nı kutluyorum.

  • Güncel
  • 14.03.2020 12:50
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  • Son Güncelleme: 14.03.2020 12:50
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Bakan Albayrak'tan anlamlı mesaj
, vesilesiyle Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu.

Bakan Albayrak, paylaşımında "İnsan hayatının kıymetini en üstün değer bilerek her türlü risk altında görevlerini ifa etmekten kaçınmayan, kıymetleri bir gün değil her gün anılmaya layık tüm sağlık çalışanlarımızın #14MartTıpBayramı'nı kutluyorum." ifadelerine yer verdi.

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