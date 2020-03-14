Romatizmaya bir elma

Metabolizmayı hızlandıran elma, zayıflatır. Kan şekerini dengeler. Kolesterolü düşürür ve kalp sağlığını destekler. Alzheimer'a karşı korur. Romatizma ağrılarını dindirir. Metabolizmayı hızlandıran elma, zayıflatır. Kan şekerini dengeler. Kolesterolü düşürür ve kalp sağlığını destekler. Alzheimer'a karşı korur. Romatizma ağrılarını dindirir.
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