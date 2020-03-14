Romatizmaya bir elma

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Metabolizmayı hızlandıran , zayıflatır. Kan şekerini dengeler. Kolesterolü düşürür ve kalp sağlığını destekler. Alzheimer'a karşı korur. ağrılarını dindirir.

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Metabolizmayı hızlandıran , zayıflatır. Kan şekerini dengeler. Kolesterolü düşürür ve kalp sağlığını destekler. Alzheimer'a karşı korur. ağrılarını dindirir.

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