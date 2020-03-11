Bugünkü
Takvim

Prostata

Salataları lezzetlendiren , i önler. Meme, sindirim ve prostat kanseriyle savaşır. Solunum yolu hastalıklarından korur. İdrar yolu enfeksiyonlarını önler.

ABONE OL
Prostata maydanoz
Salataları lezzetlendiren , i önler. Meme, sindirim ve prostat kanseriyle savaşır. Solunum yolu hastalıklarından korur. İdrar yolu enfeksiyonlarını önler.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Sağlık Prostata maydanoz
Diğer Sağlık Haberleri Tüm sağlık haberleri
Tüm Sağlık Haberleri