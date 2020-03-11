Prostata maydanoz

Salataları lezzetlendiren maydanoz, kanseri önler. Meme, sindirim ve prostat kanseriyle savaşır. Solunum yolu hastalıklarından korur. İdrar yolu enfeksiyonlarını önler. Salataları lezzetlendiren maydanoz, kanseri önler. Meme, sindirim ve prostat kanseriyle savaşır. Solunum yolu hastalıklarından korur. İdrar yolu enfeksiyonlarını önler.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.