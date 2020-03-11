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ların doğal reçetesi

Herkes güçlü ve parlak saçlara sahip olmanın hayalini kuruyor. lara sahip olmanın yolu ise doğal besinlerden geçiyor. Uzmanlar, saçları güçlendirecek doğal maskeleri sıralıyor...

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Güçlü saçların doğal reçetesi

Herkes güçlü ve parlak saçlara sahip olmanın hayalini kuruyor. lara sahip olmanın yolu ise doğal besinlerden geçiyor. Uzmanlar, saçları güçlendirecek doğal maskeleri sıralıyor:

BADEM-HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI: Badem yağı saçları güçlendirir. Saç tellerini kalınlaştırır. Hindistan cevizi yağı ise saç kırılmalarını önler. Bu yağları her birinden altışar damla karıştırın. Saç derisine masaj uygulayın. 1 saat beklettikten sonra durulayın.

BİBERİYE-LAVANTA: Biberiye yağı saçın kepeklenmesini önler. ise saçların sağlıklı uzamasını sağlar. Bunun için şampuanınıza üç damla biberiye ve lavanta yağı ekleyip, saçlarınızı yıkayın.

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