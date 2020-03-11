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Gribe acımaz

bağışıklık sisteminin zayıf olduğu anı bekliyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Sevil Nas Şan ise bu hastalıklardan korunmanın doğal reçetesini açıklıyor. , havlıcan ve taze zencefil tüketilmesini öneriyor.

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Gribe acımaz

Grip bağışıklık sisteminin zayıf olduğu anı bekliyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Sevil Nas Şan ise bu hastalıklardan korunmanın doğal reçetesini açıklıyor. Acı biber, havlıcan ve taze zencefil tüketilmesini öneriyor.

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