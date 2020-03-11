Gribe acımaz

Grip bağışıklık sisteminin zayıf olduğu anı bekliyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Sevil Nas Şan ise bu hastalıklardan korunmanın doğal reçetesini açıklıyor. Acı biber, havlıcan ve taze zencefil tüketilmesini öneriyor.
Grip bağışıklık sisteminin zayıf olduğu anı bekliyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Sevil Nas Şan ise bu hastalıklardan korunmanın doğal reçetesini açıklıyor. Acı biber, havlıcan ve taze zencefil tüketilmesini öneriyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.