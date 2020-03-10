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Kemiklere i

Kalsiyum deposu i, uzun süre tok tutar. Kilo vermeyi kolaylaştırır. Kemik erimesine karşı koruma sağlar. Beyin hücrelerini güçlendirir. Parkinson riskini azaltır.

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Kemiklere lor peyniri
Kalsiyum deposu lor peyniri, uzun süre tok tutar. Kilo vermeyi kolaylaştırır. Kemik erimesine karşı koruma sağlar. Beyin hücrelerini güçlendirir. Parkinson riskini azaltır.

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