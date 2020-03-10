Kalsiyum deposu lor peyniri, uzun süre tok tutar. Kilo vermeyi kolaylaştırır. Kemik erimesine karşı koruma sağlar. Beyin hücrelerini güçlendirir. Parkinson riskini azaltır.
Kemiklere lor peyniri
Kalsiyum deposu lor peyniri, uzun süre tok tutar. Kilo vermeyi kolaylaştırır. Kemik erimesine karşı koruma sağlar. Beyin hücrelerini güçlendirir. Parkinson riskini azaltır.
- Sağlık
- 10.03.2020
- Gazete
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