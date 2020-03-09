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Gözünüz göbekte olsun! Sarı nokta hastalığı nedir, nasıl önlenir?

Sarı nokta hastalığı, tedavi edilmediğinde körlüğe neden oluyor. . Dr. , bu hastalığın ömür boyu takip edilmesi gerektiğini vurguluyor. "Sağlıklı beslenme, obeziteden korunma, beslenme şeklimizin daha çok balık, yeşil sebzeler ve protein kaynaklı olması sarı nokta hastalığını önler.

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Gözünüz göbekte olsun
Sarı nokta hastalığı, tedavi edilmediğinde körlüğe neden oluyor. . Dr. , bu hastalığın ömür boyu takip edilmesi gerektiğini vurguluyor. "Sağlıklı beslenme, obeziteden korunma, beslenme şeklimizin daha çok balık, yeşil sebzeler ve protein kaynaklı olması sarı nokta hastalığını önler. Yine hipertansiyon, şeker ve tiroit hastalıkları gibi bunların düzgün bir şekilde kontrol edilmesiyle sarı nokta hastalığından korunmak mümkün" diyor.

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