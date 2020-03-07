Yumurtayla formda kal

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Tok tutan ve kilo vermeyi kolaylaştıran , besleyici içeriği ile sağlığı korur. Göz hastalıklarını engeller. Demir eksikliğine bağlı kansızlığı bitirir. Saçları besler. Beyni korur.

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Tok tutan ve kilo vermeyi kolaylaştıran , besleyici içeriği ile sağlığı korur. Göz hastalıklarını engeller. Demir eksikliğine bağlı kansızlığı bitirir. Saçları besler. Beyni korur.

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