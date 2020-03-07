Yumurtayla formda kal

Tok tutan ve kilo vermeyi kolaylaştıran yumurta, besleyici içeriği ile sağlığı korur. Göz hastalıklarını engeller. Demir eksikliğine bağlı kansızlığı bitirir. Saçları besler. Beyni korur. Tok tutan ve kilo vermeyi kolaylaştıran yumurta, besleyici içeriği ile sağlığı korur. Göz hastalıklarını engeller. Demir eksikliğine bağlı kansızlığı bitirir. Saçları besler. Beyni korur.
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